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Орешкин предрек стабилизацию курса рубля в ближайший год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Минэкономразвития оставит в силе прогноз по курсу в 63,9 рубля за доллар на конец 2018 года. Об этом сообщил глава ведомства Максим Орешкин 11 сентября в кулуарах Восточного экономического форума.

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«Нет», — ответил он на вопрос о возможной корректировке прогноза на фоне ослабления российской валюты, передает ТАСС.

Кроме того, в эфире радиостанции Business FM министр отметил, что курс рубля должен стабилизироваться в ближайшие полгода–год. «В среднесрочной перспективе будет выход на уровень 63–64 (рубля за доллар. — Ред.)», — пояснил глава Минэкономразвития.

В начале торгов 10 сентября курс евро впервые с весны 2016 года превысил 81 рубль, а курс доллара поднялся выше отметки в 70 рублей.

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