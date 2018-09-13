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Названы лучшие марки российского творога

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Эксперты Роскачества назвали лучшие марки продаваемого на российском рынке творога жирностью 9%, сообщает пресс-служба организации. 

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Специалисты изучили 95 наиболее крупных торговых марок, совокупная доля которых на рынке превышает 70%. Творог проверили по 25 показателям качества и безопасности: молоко и закваска, фальсификат, наличие плесневых грибков, дрожжей, опасных микроорганизмов.​

По результатам испытания лишь 18 производителей соответствовали повышенным требованиям Роскачества. Среди них — «Белый город», краснодарские «Кубанская буренка» и «Агрокомплекс», кировские «Вятушка», «Вожгалы» и «Красногорский», подмосковный «Братья Чебурашкины», белгородский «Томмолоко». 

В ходе исследования вновь подтвердился тезис о том, что качество товара не зависит от цены. При этом, как утверждают эксперты, творог — категория не самая беспроблемная, однако на российском рынке много хороших товаров.

Так, фальсификация творога растительными жирами была выявлена в восьми случаях из 95, что не подтверждает распространенный миф о том, что производители повсеместно удешевляют свой продукт подобным способом.

Вместе с тем остается массовой проблема антибиотиков. Однако в основном речь идет о следовых количествах препаратов, разрешенных российским законодательством. В 11 образцах из 95 было обнаружено превышение нормы.  

Ранее, в июне, Роскачество разработало советы по выбору молока. Основной тезис — всегда помнить, что молоко является живым продуктом, и только при строжайшем ветеринарно-санитарном надзоре оно может быть безопасным.

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