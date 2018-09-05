Роскачество дало советы по выбору стирального порошка

Эксперты Роскачества разработали детальные рекомендации по выбору стирального порошка. Советы опубликованы на сайте организации.

Первая рекомендация — не использовать порошки для ручной стирки в машине-автомате, поскольку они слишком хорошо пенятся, а избыток пены может повредить электропроводку стиральной машины.

Однако стиральная машинка может выйти из строя и потому, что на ее нагревательных элементах образуется накипь из-за слишком жесткой воды. Для предотвращения этого в состав порошков вводят фосфаты, цеолиты, фосфонаты, причем содержание этих компонентов должно быть выше 5% или даже 15%. Так что всегда следует обращать внимание на наличие этих веществ в составе средств для стирки, если жесткость воды в вашем регионе среднего или высокого уровня.

Также придется увеличить расход порошка как минимум на 15–20 % по сравнению с регионами с мягкой водой и использовать смягчители воды. Они защищают стиральную машину от поломки и существенно повышают эффективность стирки.

Если в семье есть дети до трех лет, то следует использовать специальные средства для стирки детского белья именно этой возрастной категории, к которой относится ваш ребенок.

Аналогичная ситуация, если в семье есть аллергики. Лучше заменять порошкообразные средства жидкими, поскольку чаще всего приступ аллергии вызывает пыль этих порошков или отдушка, входящая в состав.

При выборе порошка обязательно нужно обратить внимание на срок годности, так как некоторые компоненты могут со временем изменять свои физические и химические свойства.

Также всегда внимательно осматривайте упаковку. На ней не должно быть никаких механических повреждений, через которые может просыпаться порошок или вытечь жидкое средство. Текст на ней должен быть четко напечатанным, с указанием срока годности. Наличие на упаковке знака ГОСТ может подтверждать, что вы держите в руках качественный товар.

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