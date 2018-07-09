Прямой эфир

Роскачество развенчало мифы о рыбных консервах

0
Фото: ТАСС/Петров Александр
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты Роскачества заявили, что негативное мнение потребителей о недорогих рыбных консервах — в частности, о консервах из сайры, является предвзятым. Об этом сообщается на сайте организации. 

Для проверки специалисты закупили консервы из сайры 23 торговых марок и изучили их по 37 показателям качества и безопасности: вкус, количество рыбы в банке, содержание вредных веществ и микроорганизмов. В исследовании участвовала продукция, произведенная в Калининградской, Московской, Псковской, Рязанской и Сахалинской областях, в Москве и Приморском крае, а также в Таиланде.

Роспотребнадзор включает «светофор»
Служба подготовила рекомендации для производителей по маркировке продуктов питания

К безопасности товаров вопросов у экспертов не возникло. Это опровергает потребительский миф о том, что рыба для консервов вылавливается в местах с плохой экологией и заражена патогенными организмами. 

Содержание гистамина в сайре было в пределах нормы. То есть все исследованные консервы были изготовлены из свежей рыбы.

Также все консервы были произведены в условиях стерильности с соблюдением технологических режимов. Ими нельзя отравиться, как порой думают покупатели.

Следующий миф заключается в том, что консервированная рыба якобы не полезна. Большая часть образцов сайры удовлетворяет суточную потребность человека в жирных кислотах омега-3 и кальции, а также содержит оптимальное количество поваренной соли.

По результатам испытаний Роскачество не выявило нарушения ГОСТа по количеству в банке рыбы.

Вместе с тем эксперты выявили прямую взаимосвязь цены продукта и его качества. Так, наиболее дорогие консервы получили самые высокие баллы, а более дешевые — низкие оценки. Оказалось, что лучшую сайру в банках производят на Сахалине и в Приморье.

Ранее в июне в Роскачестве дали советы по выбору креветок

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскачество проверит бензин на российских АЗС
Роскачество разработало советы по выбору арбуза

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017