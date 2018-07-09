Роскачество развенчало мифы о рыбных консервах

Эксперты Роскачества заявили, что негативное мнение потребителей о недорогих рыбных консервах — в частности, о консервах из сайры, является предвзятым. Об этом сообщается на сайте организации.

Для проверки специалисты закупили консервы из сайры 23 торговых марок и изучили их по 37 показателям качества и безопасности: вкус, количество рыбы в банке, содержание вредных веществ и микроорганизмов. В исследовании участвовала продукция, произведенная в Калининградской, Московской, Псковской, Рязанской и Сахалинской областях, в Москве и Приморском крае, а также в Таиланде.

К безопасности товаров вопросов у экспертов не возникло. Это опровергает потребительский миф о том, что рыба для консервов вылавливается в местах с плохой экологией и заражена патогенными организмами.

Содержание гистамина в сайре было в пределах нормы. То есть все исследованные консервы были изготовлены из свежей рыбы.

Также все консервы были произведены в условиях стерильности с соблюдением технологических режимов. Ими нельзя отравиться, как порой думают покупатели.

Следующий миф заключается в том, что консервированная рыба якобы не полезна. Большая часть образцов сайры удовлетворяет суточную потребность человека в жирных кислотах омега-3 и кальции, а также содержит оптимальное количество поваренной соли.

По результатам испытаний Роскачество не выявило нарушения ГОСТа по количеству в банке рыбы.

Вместе с тем эксперты выявили прямую взаимосвязь цены продукта и его качества. Так, наиболее дорогие консервы получили самые высокие баллы, а более дешевые — низкие оценки. Оказалось, что лучшую сайру в банках производят на Сахалине и в Приморье.

Ранее в июне в Роскачестве дали советы по выбору креветок.