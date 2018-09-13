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Французские власти надеются на визит Путина в ноябре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Париж рассчитывает, что президент России Владимир Путин примет приглашение французского лидера Эммануэля Макрона и посетит страну в ноябре. Об этом заявила посол Франции в РФ Сильви Берманн.

28 августа президент Франции пригласил российского лидера в Париж на празднование 100-летия окончания Первой мировой войны. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что Путин рассматривает возможность такой рабочей поездки.

«Мы очень надеемся, и президент Макрон рассчитывает, что он (Путин — Ред.) будет там по такому важному событию», — рассказала Берманн «Интерфаксу».

Ранее Макрон выступил за стратегическое партнерство с Россией. По его мнению, Париж готов к работе с Москвой, и российская сторона должна также предпринимать ответные шаги, в том числе в вопросе выполнения Минских договоренностей.

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