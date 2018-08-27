Макрон отметил результаты координации России и Франции по Сирии

Механизм координации между Россией и Францией по урегулированию ситуации в Сирии дал первые результаты. Об этом 27 августа заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совещании послов страны.

«Механизм координации, созданный вместе с Россией на встрече в Санкт-Петербурге, уже дал первые результаты, в том числе в гуманитарном плане», — приводит его слова агентство ТАСС.

Макрон добавил, что взаимодействие двух стран направлено на поддержку гражданского населения арабской республики. Ситуация в Сирии, по его мнению, «остается тяжелой и вызывает беспокойство».

21 июля Россия и Франция доставили в Сирию 44 т гуманитарной помощи. Медикаменты, одежда и предметы первой необходимости направлены в соответствии с решением о совместном проекте по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии, принятым в мае в Санкт-Петербурге президентами Франции и России.

29 июля президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал на 7 сентября саммит в Стамбуле для обсуждения ситуации в Сирии. В нем примут участие лидеры России, Франции, Турции и Германии.