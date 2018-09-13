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Париж представил «амбициозный план» по борьбе с нищетой

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Фото: Global Look Press/Walter G. Allgöwer
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Французское правительство обнародовало основные пункты программы по борьбе с нищетой в стране. О ее запуске президент Эммануэль Макрон объявит 13 сентября.

Как пишет Le Monde, на четырехлетний план по борьбе с бедностью, который власти страны уже успели охарактеризовать «амбициозным», будет выделено €8 млрд. Программа должна «решить проблемы нищеты» и «создать государство всеобщего благосостояния XXI века».

Так, за четыре года правительство обещает создать в стране 30 тыс. доступных яслей, ввести в школах бесплатные завтраки и социальные тарифы на питание, а также увеличить процент молодежи, попадающей под программу социальных гарантий. Помимо этого, план предусматривает бесплатное медицинское страхование для людей с доходом до €700 в месяц.

В конце августа этого года рейтинг Макрона установил новый антирекорд: его деятельность одобряют лишь 34% граждан. 

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