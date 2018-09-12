«Кванториум» в Севастополе обещают открыть в конце года

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников остался недоволен скоростью строительства детского технопарка «Кванториум». Здание планировалось сдать 1 сентября.

«Назван новый срок — 1 ноября, хотя средства были доведены в начале текущего года», — сказал Овсянников. Он отметил, что «будет ускорять темп строительства». Оборудование завезут к концу года.

Будущие преподаватели «Кванториума» учились в «Сколково» и прошли стажировку в «Артеке». Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь». В детском технопарке Севастополя будет 10 направлений: аэроквантум, IT-квантум, VR/AR-квантум, робоквантум, космоквантум, мариквантум, энерджиквантум, хайтек, Datа-квантум, медиаквантум.

В Ухте Республики Коми могут открыть детский технопарк, подобный «Кванториуму» в Сыктывкаре. Об этом в конце августа на республиканском родительском собрании сообщил замминистра образования Коми Максим Ганов. Центр планируется построить на средства социальных партнеров республики.