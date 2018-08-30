Первый сельский технопарк открывают в Липецкой области

Мини-технопарк «Кванториум» будет запущен в селе Становом Липецкой области. Власти региона считают, что это первое сельское учреждение такого типа на территории России.

Школьников начнут принимать в конце сентября. Ученики «Кванториума» будут изучать робототехнику, летательные аппараты, а также IT-технологии. Преподавательский состав уже подготовлен, уточняет LipetskMedia.

Всего в новом учебном году в Липецкой области будут работать 280 школ, 327 детских садов, 62 учреждения дополнительного образования, а также 13 вузов. В первый класс пойдет 13,1 тыс. ребят. Общеобразовательные учреждения готовы к 1 сентября. 90% школ Липецкой области будут работать в одну смену.