Прямой эфир

Первый сельский технопарк открывают в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мини-технопарк «Кванториум» будет запущен в селе Становом Липецкой области. Власти региона считают, что это первое сельское учреждение такого типа на территории России.

Школьников начнут принимать в конце сентября. Ученики «Кванториума» будут изучать робототехнику, летательные аппараты, а также IT-технологии. Преподавательский состав уже подготовлен, уточняет LipetskMedia.

Всего в новом учебном году в Липецкой области будут работать 280 школ, 327 детских садов, 62 учреждения дополнительного образования, а также 13 вузов. В первый класс пойдет 13,1 тыс. ребят. Общеобразовательные учреждения готовы к 1 сентября. 90% школ Липецкой области будут работать в одну смену.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Детский технопарк построят в Нижнем Новгороде
Аналог «Кванториума» построят в Ухте

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017