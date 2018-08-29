Аналог «Кванториума» построят в Ухте

В Ухте в Коми могут открыть детский технопарк, подобный «Кванториуму», работающему в Сыктывкаре. Об этом на республиканском родительском собрании сообщил замминистра образования Коми Максим Ганов. Центр планируется построить на средства социальных партнеров республики.

По словам министра образования Натальи Михальченковой, развитие сети детских технопарков по всей республике — это среднесрочная перспектива. Однако здесь не обойтись без содействия местных властей, поскольку речь идет не только о технической оснащенности образовательных центров, но и о кадровом наполнении филиалов «Кванториума», сообщает ИА «Комиинформ».

Отмечается, что при строительстве технопарка в Ухте нельзя будет воспользоваться федеральными деньгами, как это было при открытии технопарка в Сыктывкаре. Перед проектом стоит задача до 2020 года открыть детские технопарки во всех субъектах РФ. Пока этого не произойдет, Коми не сможет участвовать в конкурсе на финансирование.

За последние два года в регионах РФ было открыто 34 детских технопарка. Еще через два года их количество должно увеличиться до 85. Так, строительство «Кванториума» в Пскове находится на финальной стадии.