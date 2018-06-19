Прямой эфир

Строительство технопарка «Кванториум» в Перми почти завершено

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строительство детского технопарка «Кванториум» в Перми вышло на финишную прямую. На данный момент рабочие приступили к чистовой отделке и благоустройству территории. На строительстве объекта побывал губернатор Пермского края Максим Решетников, сообщает пресс-служба Прикамья.

Как рассказал директор подрядной организации Иван Тарасов, технопарк сможет открыться к назначенному сроку. На данный момент каркас здания готов на 100%, осталось провести отделочные и внутренние работы, сообщает ИА «Ура.ру».

По словам губернатора области, «Кванториум» предназначен исключительно для детей и станет автономным образовательным учреждением IT-направленности.

В «Кванториуме» будут изучаться девять основных направлений, включая нанотехнологии и робототехнику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростовская область получит 72 млн рублей на развитие «Кванториума»
Псковской области дополнительно выделят 77 млн рублей на «Кванториум»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017