Строительство технопарка «Кванториум» в Перми почти завершено

Строительство детского технопарка «Кванториум» в Перми вышло на финишную прямую. На данный момент рабочие приступили к чистовой отделке и благоустройству территории. На строительстве объекта побывал губернатор Пермского края Максим Решетников, сообщает пресс-служба Прикамья.

Как рассказал директор подрядной организации Иван Тарасов, технопарк сможет открыться к назначенному сроку. На данный момент каркас здания готов на 100%, осталось провести отделочные и внутренние работы, сообщает ИА «Ура.ру».

По словам губернатора области, «Кванториум» предназначен исключительно для детей и станет автономным образовательным учреждением IT-направленности.

В «Кванториуме» будут изучаться девять основных направлений, включая нанотехнологии и робототехнику.