Псковской области дополнительно выделят 77 млн рублей на «Кванториум»

Порядка 870 млн рублей будет распределено между 12 субъектами РФ на создание детских технопарков «Кванториум». Псковская область получит на эти цели дополнительно более 77 млн рублей.

Как сообщили в Псковской ленте новостей в региональной администрации, на эти деньги будет приобретено высокотехнологичное оборудование. Кроме того, они пойдут на обучение педагогов.

Псковский «Кванториум» создается на базе центра науки и спорта «Без предела» в рамках проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Он строится на основе частно-государственного партнерства.

В «Кванториуме» будут гео-, нано-, аэро- и роботоквантум, а также квантум виртуальной реальности. Каждый год там планируется обучать не менее 800 детей.

Напомним, в 2016–2017 годах в России было открыто 34 детских технопарка. К 2020 году количество планируется довести до 85.