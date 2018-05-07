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Псковской области дополнительно выделят 77 млн рублей на «Кванториум»

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Порядка 870 млн рублей будет распределено между 12 субъектами РФ на создание детских технопарков «Кванториум». Псковская область получит на эти цели дополнительно более 77 млн рублей.

Как сообщили в Псковской ленте новостей в региональной администрации, на эти деньги будет приобретено высокотехнологичное оборудование. Кроме того, они пойдут на обучение педагогов.

Псковский «Кванториум» создается на базе центра науки и спорта «Без предела» в рамках проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Он строится на основе частно-государственного партнерства.

В «Кванториуме» будут гео-, нано-, аэро- и роботоквантум, а также квантум виртуальной реальности. Каждый год там планируется обучать не менее 800 детей.

Напомним, в 2016–2017 годах в России было открыто 34 детских технопарка. К 2020 году количество планируется довести до 85.

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