В бывшей промзоне ЗИЛ появится самая большая школа России

На территории бывшей промзоны ЗИЛ в Москве планируется построить самую большую школу России. Об этом в своем Twitter в субботу, 10 марта, написал столичный градоначальник Сергей Собянин.

По его словам, в заведении смогут обучаться 2,5 тыс. детей. «На базе школы сделаем детский технопарк «Кванториум» с программами дополнительного образования», — добавил мэр.

Весной 2013 года московские власти приняли проект планировки производственной зоны ЗИЛ. Территория была поделена на девять частей, в которых построят жилые микрорайоны, деловой центр, парки, спортивный кластер, наладят производство автомобилей.

Из информации на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы следует, что такой «город в городе» даст столице дополнительно 45 тыс. рабочих мест, а также обеспечит квартиры для 30 тыс. россиян.