Прямой эфир

В бывшей промзоне ЗИЛ появится самая большая школа России

0
Фото: TACC/Вячеслав Прокофьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории бывшей промзоны ЗИЛ в Москве планируется построить самую большую школу России. Об этом в своем Twitter в субботу, 10 марта, написал столичный градоначальник Сергей Собянин.

В промзонах столицы построят 6 млн кв. м жилья
В промзонах столицы построят 6 млн кв. м жилья
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская — о строительстве жилья, школ и музеев на «депрессивных» территориях

По его словам, в заведении смогут обучаться 2,5 тыс. детей. «На базе школы сделаем детский технопарк «Кванториум» с программами дополнительного образования», — добавил мэр.

Весной 2013 года московские власти приняли проект планировки производственной зоны ЗИЛ. Территория была поделена на девять частей, в которых построят жилые микрорайоны, деловой центр, парки, спортивный кластер, наладят производство автомобилей.

Из информации на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы следует, что такой «город в городе» даст столице дополнительно 45 тыс. рабочих мест, а также обеспечит квартиры для 30 тыс. россиян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Парк на территории ЖК «Зиларт» откроют во II квартале 2018 года
Город для 77 тыс. жителей построят на территории бывшего завода ЗИЛ
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017