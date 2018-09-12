Прямой эфир
Сюжет:

Названы дата и место вступления Собянина в должность мэра

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Торжественная церемония вступления в должность мэра Москвы кандидата-самовыдвиженца Сергея Собянина, одержавшего победу на выборах, состоится 18 сентября в парке «Зарядье».

Единая победа «Единой России»
Партия власти набрала большинство голосов по итогам выборов всех уровней

«Церемония пройдет 18 сентября в концертном зале «Зарядье», — рассказал руководитель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов агентству ТАСС.

По итогам выборов мэра Москвы 9 сентября действующий градоначальник набрал 70,17% голосов. Его поддержали более 1,58 млн избирателей. Явка по городу составила 31,24%.

Второе место одержал экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ — 11,38%. За ним следует глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от «Справедливой России» — 7,01%. Кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев получил 6,72% голосов, выдвинутый «Союзом горожан» экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин — 1,87%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы
Явка на выборах мэра Москвы превысила показатели мировых мегаполисов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017