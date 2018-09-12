Названы дата и место вступления Собянина в должность мэра

Торжественная церемония вступления в должность мэра Москвы кандидата-самовыдвиженца Сергея Собянина, одержавшего победу на выборах, состоится 18 сентября в парке «Зарядье».

«Церемония пройдет 18 сентября в концертном зале «Зарядье», — рассказал руководитель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов агентству ТАСС.

По итогам выборов мэра Москвы 9 сентября действующий градоначальник набрал 70,17% голосов. Его поддержали более 1,58 млн избирателей. Явка по городу составила 31,24%.

Второе место одержал экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ — 11,38%. За ним следует глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от «Справедливой России» — 7,01%. Кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев получил 6,72% голосов, выдвинутый «Союзом горожан» экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин — 1,87%.