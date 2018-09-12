Появилось видео спасения лося из радиоактивного озера в Чернобыле

В Чернобыле из радиоактивного озера вытащили лося. Животное оказалось в водоеме между 4-м и 5-м энергоблоками атомной электростанции (АЭС) и не смогло самостоятельно выбраться.

Видео спасения появилось в Facebook полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, спасением лося занимались сотрудники полиции, Государственной службы чрезвычайных ситуаций и радиационно-экологического биосферного заповедника. Отмечается, что сейчас здоровью животного ничего не угрожает.

4 сентября сообщалось, что в США лось утонул из-за окруживших его туристов, которые не дали ему спокойно выбраться из воды. Инцидент произошел у озера Шамплейн неподалеку от границы с Канадой.