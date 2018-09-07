В Сети появилось видео столкновения бездомной собаки и леопарда

В Сети появилось видео неудачного нападения леопарда на бездомную собаку.

Инцидент произошел утром 4 сентября в индийском заповеднике Джхалана, пишет The Times of India. Издание отмечает, что с марта 2017 года в заповеднике организовали сафари-парк с леопардами.

Очевидцами столкновения собаки и леопарда стала группа туристов, которая ехала на джипе по дороге.

Хищник набросился на собаку из кустов, но пес дал отпор леопарду. Собака громко и долго лаяла, вынудив хищника отступить в лес.

Сообщается, что туристы вывезли собаку из парка.