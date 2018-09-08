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Жираф искусал туристов в ЮАР до полусмерти

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Жираф напал на туристку из США и ее трехлетнего сына в заповеднике диких животных в Хоэдспруите (ЮАР), пишет Daily Mail.

35-летняя Кэти Уильямс вместе с супругом давно изучает дикую природу и работает с животными. Однако это не помогло ей уберечься от нападения разъяренного жирафа.

Спас женщину и трехлетнего сына Финна отец семейства Сэм Уильямс. Мужчина увидел, как животное внезапно атаковало и начало кусать Кэти с ребенком, и бросился на помощь. Он отогнал жирафа и вызвал скорую. В больницу пострадавших доставили вертолетом, они находятся в критическом, но стабильном состоянии.

По словам ученых, скорее всего, атака была вызвана тем, что у напавшей на людей самки жирафа был двухмесячный детеныш. Животное сочло людей угрозой и бросилось на защиту своего малыша.

В мае известный кинорежиссер погиб в ЮАР после нападения жирафа

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