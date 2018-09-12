Постпред России при ОЗХО назвал мотив организаторов отравления Скрипалей

Организаторы покушения на британского агента, бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери хотели повлиять на выборы президента РФ, которые состоялись позже в том же месяце. Такое мнение в среду, 12 сентября, высказал постоянный представитель России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Помимо этого, дипломат заявил, что встреча подозреваемых Лондоном россиян Александра Петрова и Руслана Боширова со СМИ была бы полезной и доказала бы непричастность Москвы, передает «РИА Новости».

«Я думаю, это будет очень полезно, когда эти люди, которых мы нашли, встретятся с прессой. Они всё расскажут, расставят всё на свои места. Это будет лишним доказательством надуманности всех обвинений, которые выдвигает против нас Великобритания», — сказал Шульгин.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин рассказал, что власти нашли россиян, которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей. По его словам, Петров и Боширов — гражданские лица, и в них «нет ничего криминального». Глава государства обратился к мужчинам, призвав их связаться со СМИ и рассказать о себе. Он отметил, что так «будет лучше для всех».

4 марта Сергея и Юлию Скрипалей нашли в парке британского города Солсбери без сознания. Великобритания обвинила в причастности к их отравлению Россию, заявив, что при покушении было использовано нервно-паралитическое вещество класса «Новичок», якобы разработанное в РФ. Никаких доказательств этого представлено не было, Москва категорически отрицает причастность к инциденту.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование покушения, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к пострадавшим и документам расследования.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд произвели в России. Однако в лаборатории Портон-Даун заявили, что не смогли установить источник происхождения отравляющего вещества. Тем не менее обвинения спровоцировали крупный международный скандал.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обнародовала выводы расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозревают двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова. Британские спецслужбы считают их агентами ГРУ. Прокуратура Великобритании объявила о выдаче ордера на арест подозреваемых. Им было предъявлено обвинение по четырем статьям.

В тот же день в интернете появились фотографии подозреваемых. Отмечалось, что Петров и Боширов находились в стране под вымышленными именами.