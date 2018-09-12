Парк имени Горького открыли на месте бывших болот в Хабаровске

Парк площадью более 4 га появился в Хабаровске. Бывшие болота возле Дома культуры осушены, благоустроены и засажены деревьями. В общей сложности на создание парка имени Горького понадобилось два года и 40 млн рублей.

В частности, там обустроили большую спортивную площадку для занятий воркаутом. В честь открытия пожилые жители устроили выставку своих садово-огородных достижений с бесплатной дегустацией продукции, сообщает ИА AmurMedia.

На очереди в следующем году — капитальный ремонт районного Дома культуры. Проектная документация уже готова. Территория, отведенная под парк, позволяет расширить его еще более чем на 1,5 га. Мероприятия запланированы на 2019–2020 годы.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в открытии концертного зала «Зарядье». Он расположен в восточной части одноименного парка. Особенностью проекта является то, что два фасада «вкопаны» в холм.