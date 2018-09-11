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Первый фонтан появится в Карасуке Новосибирской области

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В Карасуке Новосибирской области готовится к открытию первый фонтан. Он станет завершающей точкой в реконструкции Центрального городского парка.

Установка фонтана является одним из этапов реконструкции всего Цетрального парка города. Сейчас рабочие отсыпают основание, прокладывают дорожки и асфальтируют необходимые участки. Завершить все необходимые работы строители предполагают в конце сентября, сообщает VN.ru.

Проект реализуется с привлечением федеральных средств в рамках программы «Комфортная городская среда». Помимо реконструкции парка, на эти средства привели в порядок некоторые дворовые территории микрорайона «Черемушки»».

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