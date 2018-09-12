ФПИ рассказал о планах установить флаг России на дне Марианской впадины

Российский флаг установят на дне Марианской впадины в ходе исследования самой глубокой точки мирового океана. Об этом сообщил руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виктор Литвиненко.

Ранее фонд разместил на своем стенде на Восточном экономическом форуме информацию о планируемом исследовании Марианского желоба в 2019 году. Для этих целей с корабля на дно впадины опустят сверхглубокий автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» и донную станцию.

С помощью этих аппаратов специалисты проведут картографирование дна, классифицируют обнаруженные на нем объекты, а также соберут гидрологические данные и пробы. Полученную информацию ученые будут применять при создании экстремальной подводной робототехники.

«Теперь ждем флаг России на дне Марианской впадины, и это неплохо», — приводит «РИА Новости» комментарий Литвиненко.

В июне российский путешественник Федор Конюхов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о своей подготовке к погружению в Марианскую впадину. Он также тогда выразил надежду, что Россия сможет поставить флаг в самой глубокой точке нашей планеты.