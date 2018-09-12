Прямой эфир
Сюжет:

Премьер Южной Кореи повторно пригласил Путина посетить страну

0
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сеул подтвердил направленное президенту РФ Владимиру Путину приглашение посетить Южную Корею в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр республики Ли Нак Ен в ходе встречи с российским лидером на полях Восточного экономического форума.

Дружба, проверенная временем
На Восточном экономическом форуме лидеры России и КНР договорились об активизации сотрудничества двух государств

«Мой президент поручил мне вам передать еще раз приглашение в Корею. Как можно в скором будущем он хочет увидеть вас там», — цитирует ТАСС премьера.

Ли Нак Ен также передал Путину особый привет от имени главы Республики Корея Мун Чже Ина и отметил, что политик очень хотел принять участие в ВЭФ, но не смог из-за важной встречи представителей Севера и Юга на Корейском полуострове.

«Передавайте ему тоже большой привет», — отметил российский лидер.

Ранее премьер-министр Южной Кореи сообщил в интервью «Известиям», что в корейско-российском бизнес-диалоге, проходящем в рамках ВЭФ-2018, примут участие 92 представителя из 34 корейских компаний и учреждений.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке и завершится 13 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Премьер-министр Южной Кореи рассказал о своих ожиданиях от ВЭФ
Южная Корея будет содействовать выполнению соглашений между КНДР и США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017