Премьер Южной Кореи повторно пригласил Путина посетить страну

Сеул подтвердил направленное президенту РФ Владимиру Путину приглашение посетить Южную Корею в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр республики Ли Нак Ен в ходе встречи с российским лидером на полях Восточного экономического форума.

«Мой президент поручил мне вам передать еще раз приглашение в Корею. Как можно в скором будущем он хочет увидеть вас там», — цитирует ТАСС премьера.

Ли Нак Ен также передал Путину особый привет от имени главы Республики Корея Мун Чже Ина и отметил, что политик очень хотел принять участие в ВЭФ, но не смог из-за важной встречи представителей Севера и Юга на Корейском полуострове.

«Передавайте ему тоже большой привет», — отметил российский лидер.

Ранее премьер-министр Южной Кореи сообщил в интервью «Известиям», что в корейско-российском бизнес-диалоге, проходящем в рамках ВЭФ-2018, примут участие 92 представителя из 34 корейских компаний и учреждений.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке и завершится 13 сентября.