Геологи МГУ обнаружили на Ямале первый на планете ледяной вулкан

Исследователи геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках экспедиции на полуостров Ямал открыли новое для Земли явление — криовулкан. Подобные вулканы ранее наблюдали только на ледяных планетах и планетоидах.

Геологи изучили арктический кратер, который был обнаружен в 2014 году. По словам ученых, воронка находится вдали от известных месторождений газа, поэтому причина ее образования была неизвестна.

В ходе экспедиции ученым удалось выяснить, что воронка образовалась в результате взрыва газа, образованного в результате жизнедеятельности микроорганизмов в непромерзающем слое вечной мерзлоты.

«Применение разных методов привело к одному выводу: Ямальский кратер — новое явление природы, которое мы решили назвать криовулканизмом по аналогии с термином, принятым в планетологии», — отметил профессор кафедры геохимии МГУ Андрей Бычков.

Ранее российские ученые сообщили о критическом потеплении в Арктике. По их данным, средняя годовая температура воздуха в арктической зоне страны по итогам прошлого года была выше нормы на 3,23 градуса по Цельсию.