Прямой эфир

Геологи МГУ обнаружили на Ямале первый на планете ледяной вулкан

0
Фото: ТАСС/пресс-служба Губернатора ЯНАО
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исследователи геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках экспедиции на полуостров Ямал открыли новое для Земли явление — криовулкан. Подобные вулканы ранее наблюдали только на ледяных планетах и планетоидах.

Геологи изучили арктический кратер, который был обнаружен в 2014 году. По словам ученых, воронка находится вдали от известных месторождений газа, поэтому причина ее образования была неизвестна.

В ходе экспедиции ученым удалось выяснить, что воронка образовалась в результате взрыва газа, образованного в результате жизнедеятельности микроорганизмов в непромерзающем слое вечной мерзлоты.

«Применение разных методов привело к одному выводу: Ямальский кратер — новое явление природы, которое мы решили назвать криовулканизмом по аналогии с термином, принятым в планетологии», — отметил профессор кафедры геохимии МГУ Андрей Бычков.

Ранее российские ученые сообщили о критическом потеплении в Арктике. По их данным, средняя годовая температура воздуха в арктической зоне страны по итогам прошлого года была выше нормы на 3,23 градуса по Цельсию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые РФ нашли способ отменить ограничения на провоз жидкостей в самолете
Ученые рассказали о расширении границ личного пространства у одиноких людей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017