Два человека пострадали в аварии с грузовиком на МКАД в Москве

Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля на МКАД в Москве в ночь на 12 сентября. Об этом сообщили в ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел на съезде на Новорижское шоссе. По предварительной информации, грузовик перевернулся посреди дороги и задел легковой автомобиль, пишет РЕН ТВ.

В результате происшествия одна из машин загорелась. Два человека получили травмы. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства и причины аварии.