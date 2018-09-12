Два человека пострадали в аварии с грузовиком на МКАД в Москве
Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля на МКАД в Москве в ночь на 12 сентября. Об этом сообщили в ГУ МВД России по столице.
Инцидент произошел на съезде на Новорижское шоссе. По предварительной информации, грузовик перевернулся посреди дороги и задел легковой автомобиль, пишет РЕН ТВ.
В результате происшествия одна из машин загорелась. Два человека получили травмы. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства и причины аварии.