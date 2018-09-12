Суеверная монахиня из Италии попала в аварию из-за черного кота

Монахиня из итальянской провинции Риети попала в ДТП, пытаясь избежать встречи с черным котом.

Как сообщает пишет Il Messaggero, монахиня, находившаяся за рулем Renault Clio, заметила у дороги черного кота и резко повернула на улицу Виа дельи Эльчи, где врезалась в припаркованную машину. После столкновения машина влетела в ворота стоявшего рядом дома и загорелась.

Прибывшие на место аварии врачи оказали женщине первую помощь. Позднее она призналась, что верит в приметы и своими действиями пыталась избежать встречи с «приносящим несчастье» животным. Кот не пострадал.

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