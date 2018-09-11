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У пассажира в Шереметьево изъяли 20 змей

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Два десятка змей изъяли у прибывшего из Германии пассажира в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Инцидент произошел 10 сентября. 20 змей изъяли у пассажира, который прилетел в Москву из Дюссельдорфа. Он рассказал, что купил их на международной выставке в Германии. Перевозил он их в ручной клади в банках, упакованных в мешочки, пишет РИАМО. Документы на змей мужчина предоставить не смог.

В настоящее время змей изъяли и направили в центр передержки диких животных «Простар+» на карантин. Специалисты установят, к каким видам относятся рептилии, но предварительно известно, что ядовитых видов среди них нет, отмечает портал «Подмосковье сегодня».

28 августа из квартиры на Ленинском проспекте в Москве забрали два десятка ядовитых змей. Среди них были 16 гадюк, две китайские хабу и два мадагаскарских удава.

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