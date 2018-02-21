Более 200 змей обнаружили в жилом доме в Буэнос-Айресе

Полиция Буэнос-Айреса обнаружила в жилом доме в районе Бальванера 219 змей разных видов, подготовленных для продажи на черном рынке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства окружающей среды и устойчивого развития Аргентины.

В квартире находились представители таких неядовитых видов, как королевский питон и амазонский удав. Стоимость всех особей превысила 400 тыс. песо (около $21 тыс.)

Змей поместили в специальные контейнеры и отправили в местный серпентарий. Там их обследуют, чтобы потом вернуть в дикую природу, указывает ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что владелец новенького BMW из Петербурга обнаружил под передним сиденьем мертвого питона. Змея дурно пахла, что побудило мужчину обратиться в химчистку.