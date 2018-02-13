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Змею обвинили в поедании многомиллионной выручки в Нигерии

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Змею обвинили в пропаже многомиллионной выручки в отделении Нигерийского экзаменационного совета в городе Макурди. Об этом пишет Daily Post.

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Издание отмечает, что аудиторы не досчитались 36 млн найра (5,8 млн рублей). Именно эту сумму должен был заработать совет на продаже скетч-карт, при помощи которых проходила регистрация участников экзаменов. По словам продавца, пропажа денег — загадка, имеющая лишь одно объяснение. Она отметила, что хранила деньги в банке, но так за ними было сложно следить, поэтому она стала держать их в хранилище при офисе, однако «каждый раз», когда она его открывала, оно было пустым, а миллионов наир не было.

«Я начала допрашивать всех в доме и офисе, и никто не мог сойтись во мнении, что могло бы произойти с деньгами. Я продолжила настаивать, пока моя горничная не призналась. Она сказала, что деньги исчезли «духовно». Она сказала, что «загадочная змея» прокралась в дом и проглотила деньги в хранилище», — приводит слова продавца телеканал «360».

Правоохранители не смогли найти эту «загадочную змею», как и доказать ее «виновность» в пропаже денег. В этой связи ответственность за произошедшее ложится на продавца. Пользователей соцсетей позабавило объяснение нигерийских чиновников, и они даже предложили им рассчитать, сколько времени понадобится змее на то, чтобы проглотить 36 млн найра, а после — определить ее шансы на выживание. Впоследствии у «загадочной змеи» даже появился свой микроблог, где от лица пресмыкающегося написано уже 30 постов.

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