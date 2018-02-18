Жители тайской деревни спасли упавшего в колодец годовалого слоненка. Чтобы вытащить детеныша из ловушки, пригнали экскаватор.

Спасательную операцию осложняла вода в колодце. Животному с трудом удавалось держать голову на поверхности. Вокруг места инцидента ходила взволнованная слониха, которую едва удерживали на безопасном для людей расстоянии.

На спасательную операцию ушло три часа. Вместе с мамой слоненок благополучно ушел в лес.