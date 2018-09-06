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Два верблюда и пони сбежали из цирка-шапито в Тамбове

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Фото: vk.com/Арена-Ягуар Цирк-Шапито
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В Тамбове из цирка-шапито «Арена-Ягуар» сбежали два верблюда и пони. Об этом «РИА Новости» рассказала представитель цирка.

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Инцидент произошел утром 6 сентября. Дрессировщикам удалось оперативно вернуть питомцев обратно до того, как те успели нанести какой-либо ущерб.

«Ворота были открыты, и они выбежали. Сейчас все на месте, никто не пострадал. Дрессировщик подошел, позвал их, они услышали свои клички и пошли за ним. Пони Кипрей и верблюд Полин такие же шустрые и на арене. Вот такие они у нас работящие», — рассказала ИА «Онлайн Тамбов.ру» администратор цирка Татьяна Лопарева.

Она добавила, что это первый случай побега животных за всю историю цирка.

Как пишет сайт kp.ru, бегущих по проезжей части в районе Набережной улицы верблюдов и пони заметили автомобилисты и рассказали об этом в соцсетях.

4 сентября сообщалось, что в Пекине собака «усыновила» тигрят, гиен и львенка.

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