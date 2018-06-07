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Слон сбежал из цирка в Германии

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Matthias Graben
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Взрослый африканский слон сбежал из цирка в Германии. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Инцидент произошел в городе Нойвид, население которого составляет порядка 65 тыс. человек. Сотрудники цирка не сразу заметили исчезновение питомца. Тем временем слон по кличке Кения успел пройти по городу около километра, прежде чем его поймали и отвели обратно в вольер. В районе происшествия было перекрыто движение транспорта. В результате инцидента никто не пострадал, пишет НСН.

1 июня из зоопарка в Германии сбежали два льва, два тигра и ягуар. На волю хищники могли выбраться в результате наводнения. Животных удалось обнаружить с помощью дрона, после чего их вернули в зоопарк.

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