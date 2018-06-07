Купающийся слон напал на туристов в Ботсване

Туристка сняла на видео нападение купающегося слона на участников сафари в Ботсване. Запись была опубликована на YouTube-канале Kruger Sightings.

Согласно описанию к видео, туристы проплывали в лодке по реке Чобе. В это время слон стоял в воде и щупал водоросли. Внезапно животное резко начало двигаться в сторону лодки. Добравшись до судна, он ударил бивнями нижнее дно. Туристы в это время продолжали его снимать.

От ударов лодка отплыла от слона, после чего животное успокоилось и вернулось к своему прежнему занятию. Участники сафари не пострадали.

4 июня стая бродячих собак напала на двоих жителей Михайловки в Волгоградской области. Защищаясь от животных, молодые люди получили травмы стоп и голеней, так как отбивались ногами.