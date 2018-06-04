Голодные ежи заполонили парки и дворы Новосибирска

Жители Новосибирска сообщают о нашествии ежей, которые после долгой зимней спячки и непогоды страдают от недоедания. Недавно в лесопарковой зоне Академгородка ежик напал на птенца ворона. Детеныша едва удалось спасти.

Голодные зверьки ищут корм во дворах и скверах. Горожане заметили, как ежи на мелководье жадно поедали лягушачьи икринки. Специалисты рекомендуют советует не брать колючих животных голыми руками, сообщает vn.ru. Ежи кусаются и могут быть переносчиками инфекций.

Напомним, трогательный еж-путешественник по кличке Мистер Поки стал настоящей звездой Instagram — по данным на 19 апреля у его аккаунта было 462 тыс. подписчиков. Мистер Поки родился в норвежском Осло. Фото питомца в Сеть выкладывает его хозяйка Лита. Женщина берет ежа с собой в путешествия, чему, судя по фотографиям, он только рад.