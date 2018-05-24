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Нашествием змей обеспокоены жители Карелии

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Жители Карелии обеспокоены появлением змей на улицах городов. Некоторые называют это настоящим нашествием. Случаи описываются в социальных сетях.

К примеру, жители Сегежа увидели змею прямо во дворе своего дома. Правда, она оказалась мертвой. Рассказ об этом опубликован в городском паблике «Подслушано в Сегеже». Под постом появились фото рептилий, присланные из других карельских городов, отмечает ИА «Карелinform».

Портал iz.ru 21 мая сообщал о том, что из зимней спячки в лесах Подмосковья вышли гадюки. Правда, как сказали в природоохранном фонде «Верховье», численность гадюки обыкновенной в области остается невысокой. Этот вид можно встретить в северных и восточных районах.

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