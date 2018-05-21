Жители уральского города жалуются на нашествие змей

В Новоуральске Свердловской области горожане сообщают о появлении ядовитых змей в садах, гаражах и на улицах. Например, один мужчина убил большую черную гадюку возле своего гаража.

Сразу трех змей пришлось уничтожить местному жителю в коллективных садах возле поселка Мурзинка. На шипящую рептилию натолкнулся другой горожанин. Пресс-служба МЧС по области намерена прокомментировать ситуацию позже, передает ИА «Ура.ру».

В квартире многоэтажного жилого дома в Заводском районе Саратова спасатели поймали змею. Хозяева квартиры, расположенной на первом этаже, обнаружили рептилию длиной около 25 см на своей кухне и вызвали МЧС. Специалисты изловили змею, вывезли за пределы города и отпустили.