Жители Уссурийска напуганы появлением змей во дворах

В Уссурийске возле многоэтажного дома нашли крупную змею. Хоть пресмыкающееся не ядовито, оно могло покусать местных жителей.

Жители Приморья сообщают о повышении активности змей. Они стали появляться в жилых дворах многоэтажных дворов. Очередную змею на улице Полушкина нашла мама, гулявшая с ребенком. С ее слов, крупная змея ползла по коре дерева и пыталась спуститься на землю.

По словам очевидцев, в городе появляются неядовитые змеи, судя по всему, речь идет об амурских полозах. Об этом пишет Vostokmedia. Эти змеи не представляют особой опасности, однако могут укусить человека.

На нашествие змей также жалуются жители Урала. В Новоуральске Свердловской области в садах, возле гаражей и на улицах стали появляться гадюки. Сразу трех пресмыкающихся пришлось убить местному жителю возле поселка Мурзинка, они заползли на территорию коллективных садов.