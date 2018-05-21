Гадюки вышли из зимней спячки в лесах Подмосковья

Гадюки вышли из зимней спячки в лесах Московской области. Об этом сообщает природноохранный фонд «Верховье».

По словам ведущего специалиста агентства Павла Воеводина, численность гадюки обыкновенной остается очень невысокой, а чаще всего этот вид змеи можно встретить в северных и восточных районах.

Змеелов Герман Коршунов рассказал, как во время отдыха избежать укуса гадюки.

«Гадюки не любят тень. Поэтому чаще всего их можно встретить на вырубках, где есть пеньки, хворост, мелкие кусточки», — цитирует Коршунова НСН. Он добавил, что в лесу этих змей можно увидеть достаточно редко. Они предпочитают обитать на возвышенностях.

«Если же вы все-таки умудрились на нее наступить, то даже тогда она постарается удрать», — рассказал змеелов. Он отметил, что укус гадюки — не смертельный и паниковать не стоит. Нужно просто сразу обратиться к врачу. Пару дней после укуса человек может чувствовать недомогание.

По словам эксперта, оттеснить гадюк в сторону более спокойных регионов может массовое строительство в Подмосковье. Так как змеи боятся различных вибраций, при прогулках в лесах, а особенно в вырубленной части леса или на пустошах жителям таких регионов надо быть крайне внимательными.

Коршунов отметил, что гадюки проснулись поздно — обычно они просыпаются в апреле. Выход змей из спячки никак не связан с приходом тепла в столичные регион.

Ранее, 16 мая, сотрудники Московского зоопарка разбудили перезимовавших в специальных холодильниках летучих мышей. Их перевели в так называемый разлетник, где они смогли размяться после зимы и восстановить навыки полета. После этого летучих мышей выпустили на свободу.