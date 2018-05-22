Жители Пскова сообщают о нашествии летучих мышей

Жители одного из районов Пскова пожаловались на частое появление летучих мышей. Животные стали залетать на балконы жилых домов.

Летучих мышей замечают на улице Народной в районе Рижской гостиницы. По словам местных жителей, периодически животные залетают на балконы и их приходится выгонять. Горожане опасаются, что мыши могут переносить опасные заболевания, сообщает Псковская лента новостей.

В региональном госкомитете по природопользованию и охране окружающей среды пояснили, что летучие мыши в Псковской области занесены в Красную книгу. Шесть видов рукокрылых животных признаны редкими и исчезающими. Эксперты заявляют, что летучие мыши не проявляют агрессии к человеку, если только не почувствуют опасность. Фактов укусов летучими мышами человека за последние годы нет.