Бешеная собака напала на женщину в Нижегородской области

Бездомная собака напала на женщину в Семенове Нижегородской области. При осмотре ветеринары подтвердили, что животное болело бешенством.

По данным очевидцев, собака вела себя неадекватно и покусала случайную прохожую. Пострадавшей были поставлены первые уколы для защиты от возможного заболевания. Пса пришлось усыпить. В ходе лабораторной экспертизы у него обнаружили бешенство, сообщает ИА «НьюсНН».

Ветеринарная служба проводит все необходимые мероприятия, чтобы ликвидировать очаг заболеваемости. Угроза распространения бешенства сейчас выявлена в деревнях Колосково, Медведево, Дьяково, Жужелке и поселке Зеленом.

Портал iz.ru сообщал о распространении бешенства в Орловской области. Большое число случаев заболевания фиксируется с начала 2018 года. Для ликвидации угрозы управление экологической безопасности и природопользования разрешило отстрел лисиц.