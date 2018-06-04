Стая собак напала на двух жителей Волгоградской области

Двое жителей Михайловки в Волгоградской области получили травмы в результате нападения стаи бродячих собак. Псы напали на молодых людей на пустыре.

В больницу обратились местные жители 21 и 28 лет. С их слов, на пустыре на них напали бродячие собаки. Так как отбиваться было нечем, парням пришлось буквально пинать псов. В итоге они получили травмы стоп и голеней, сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Пострадавшим назначен курс уколов, чтобы провести профилактику возможных заболеваний. Жители Михайловки считают, что в случае нападения собак на женщину или ребенка ситуация могла закончиться трагедией.

Как сообщал портал iz.ru, в Ростовской области планируют урегулировать вопрос с численностью бродячих животных в течение восьми лет. Активисты предлагают сокращать количество собак гуманным путем, проводя стерилизацию и вакцинацию.