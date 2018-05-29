Проблему бездомных собак в Ростовской области планируют решить за 8 лет

Новый проект по урегулированию проблемы бездомных животных могут реализовать в Ростовской области. Согласно ему, за восемь лет в регионе не останется бездомных собак. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Новый проект главе региона Василию Голубеву предложили активисты. Он призван сократить количество безнадзорных животных гуманным и естественным путем. Для этого будет проведено несколько процедур, сообщает RostovGazeta.

По приблизительным подсчетам, на данный момент в регионе находится около 10 тыс. безнадзорных собак. За восемь лет проблему планируют полностью решить. Процедуры для животных включают стерилизацию и вакцинацию, после которых их планируют отпускать.

Губернатор заинтересовался проектом и поручил сделать предложения по его реализации. По его словам, сейчас проблема актуальна и немного запущена.