Один человек погиб в ДТП в Москве

В результате ДТП в московском районе Лианозово погиб один человек. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в районе дома 83 по Алтуфьевскому шоссе. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», столкнулись две машины и мотоцикл, мотоциклист погиб.

В пресс-службе московского управления ГИБДД подтвердили факт ДТП по указанному адресу. По словам представителей управления, столкнулись мотоцикл и одна машина. Информацией о погибших и пострадавших сотрудники не располагали.

В ночь на 11 сентября на юге Москвы произошла авария с участием трех автомобилей «Яндекс.Такси». Погиб один человек, шестеро получили ранения.