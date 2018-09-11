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Один человек погиб в ДТП в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В результате ДТП в московском районе Лианозово погиб один человек. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в районе дома 83 по Алтуфьевскому шоссе. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», столкнулись две машины и мотоцикл, мотоциклист погиб.

В пресс-службе московского управления ГИБДД подтвердили факт ДТП по указанному адресу. По словам представителей управления, столкнулись мотоцикл и одна машина. Информацией о погибших и пострадавших сотрудники не располагали.

В ночь на 11 сентября на юге Москвы произошла авария с участием трех автомобилей «Яндекс.Такси». Погиб один человек, шестеро получили ранения.

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