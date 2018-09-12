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Роспотребнадзор зафиксировал первую волну гриппа в России

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Первая волна гриппа в России уже началась, но она пока небольшая. Об этом в интервью «Известиям» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Первая волна — после респираторно-вирусных инфекций, когда пошли дети в школы, собрались коллективы, привезли каждый свой штамм, обменялись. Волна еще небольшая, но мы ее видим», — уточнила она.

Также представитель надзорного органа напомнила о скором наступлении ежегодного сезонного гриппа, минимизировать риск заражения которым можно путем эффективной вакцинации.

Кроме того, Анна Попова рассказала о работе Государственного научного центра «Вектор», где в настоящее время изучается потенциал любого вируса гриппа у животных в части его адаптации к человеку.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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