Мост через реку Лена построят в Якутии

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписано первое соглашение о намерении разрабатывать и реализовывать концессионную инициативу по строительству автомобильного моста через Лену в Якутии.

Документ предполагает сотрудничество трех сторон в реализации проектов по созданию автодорожной инфраструктуры. Республика Саха заключила договор с Группой «ВИС» и CRCC — China Railway Bridge Engineering Bureau Group Co. Ltd, отмечает ИА SakhaNews. Не исключено, что свои предложения по концессионной инициативе представит китайская компания PowerChina International Group Ltd. (Sinohydro Corporation Limited).

Как стало известно на прошлой неделе, стеклянный мост свяжет северный терминал станции Московского центрального кольца «ЗИЛ» с парком «Тюфелева роща». Его протяженность составит 45 м, а высота — 7 м. Предполагается, что со стеклянного моста откроется панорамный вид на зеленую зону отдыха.