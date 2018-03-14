Мост через реку Тюкян построят в Якутии к 2020 году

Мост через реку Тюкян планируют построить на автомобильной дороге «Вилюй» в Якутии к 2020 году, сообщает пресс-служба Упрдор «Вилюй».

7 марта 2018 года был заключен государственный контракт на возведение моста через реку Тюкян на км 702–600 дороги А-331 «Вилюй». Исходя из документации мост будет иметь длину 267 погонных метров, сообщает ИА YakutiaMedia.

Мост позволит закрыть одну из временных переправ через реку и тем самым сделать проезд в этом районе через реку круглогодичным. Помимо самого моста проект предусматривает строительство подъездной дороги к объекту. Предполагается, что подъездной участок составит 4 км.

Все указанные работы исполнитель должен завершить до октября 2020 года.