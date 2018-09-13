Правительство поддержало идею создания инвестиционных судов

В правительстве концептуально поддержали идею создания специальных судов для территорий опережающего развития и офшоров. Об этом рассказал «Известиям» замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков. Такие суды нужны для привлечения иностранных инвесторов, которым неудобно работать в условиях российского арбитража. Соответствующий законопроект подготовлен, рассказал источник «Известий», принимавший участие в разработке. Однако решение еще нужно согласовать с Верховным судом.

Предполагается, что такой суд появится во Владивостоке, он будет рассматривать споры резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, рассказал «Известиям» Александр Крутиков. В такие же суды смогут обращаться участники специальных административных районов (САР) во Владивостоке и Калининграде. Это потребует серьезных изменений в судебной системе, и важно, чтобы решение нашло поддержку Верховного суда, добавил замминистра.

Соответствующий законопроект уже подготовлен Минвостокразвития, рассказал «Известиям» источник, принимавший участие в его разработке. Новый суд должен быть создан в качестве ветви уже существующего арбитражного, говорится в материалах к законопроекту, с которыми ознакомились «Известия». По умолчанию в инвестиционном суде будет применяться российское административное право, однако инвесторы при заключении договоров могут выбрать любое другое. В основном предприниматели привыкли пользоваться лондонским правом, отметили в беседе с «Известиями» два источника, осведомленных о ходе подготовки законопроекта.

Предполагается, что инвестиционный суд также сможет разрешать споры в рамках государственно-частного партнерства и проекта «Дальневосточный гектар». Он может быть наделен компетенцией и в области уголовного права.

Судьи СИС должны будут иметь опыт работы как в судебной системе, так и в «частной практике» или в бизнес-среде с общим юридическим стажем не менее 15 лет, говорится в материалах. Также судьи должны будут иметь опыт работы в финансовой или банковской системе России и свободно владеть английским языком. При этом отсутствие опыта работы в качестве судьи в отличие от отсутствия опыта в финансовой или инвестиционной сфере не должно являться препятствием для занятия должности судьи СИС. На первоначальном этапе функционирования инвестиционным судам будет необходимо не более 20 судей.

Появление в России специализированного суда для инвесторов будет способствовать привлечению в новые офшорные зоны зарубежных инвесторов, отметил другой собеседник «Известий», знакомый с ходом подготовки законопроекта.

Замминистра экономического развития Илья Торосов на вопрос «Известий», поддерживает ли ведомство создание такого суда, сообщил, что юридические и финансовые поправки в законодательство об офшорах появятся не ранее следующего года.

Для иностранных инвесторов сложность состоит в необходимости изучать национальное законодательство и особенности его применения, пояснила руководитель юридического департамента «Амулекс» Надежда Макарова. Общемировой порядок инвестиций, гарантий их возврата или доходности может не найти аналога в российском праве, подчеркнула она. Таким образом смысл учреждения инвестиционного суда, как и любого другого узкоспециализированного органа, заключается в создании понятных механизмов и инфраструктуры для защиты прав международных инвесторов, добавила эксперт.

Идея создания таких судов полезна, так как специализация всегда благотворно сказывается на разрешаемых спорах, отметил управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев. Однако важно понимать, будет ли такой суд государственным или третейским и по каким категориям дел он будет разрешать споры, добавил эксперт.

Партнер юридической компании «Нафко-Консультанты» Ирина Мостовая считает, что российская судебная система и законодательство в целом и так отвечают всем требованиям для рассмотрения споров «переезжающих» в офшоры компаний. Она полагает, что инвестиционный суд может в итоге превратиться в комиссию, которая будет в досудебном порядке разрешать потенциально конфликтные ситуации.