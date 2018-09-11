Гектар надежды нашей
В августе число заявок на участие в программе «Дальневосточный гектар» превысило 100 тыс. Росту интереса к программе безвозмездного распределения земли способствовали упрощение порядка оформления участков и включение в список распределяемых новых территорий. Ожидается, что следующая волна участников программы придет из-за границы — в Госдуме уже прошел первое чтение законопроект, позволяющий выдавать дальневосточные участки соотечественникам, которые переезжают из других стран.
Напомним, программа бесплатной передачи в безвозмездное пользование каждому гражданину нашей страны одного гектара земли на Дальнем Востоке стартовала летом 2016 года. Сначала брать участки могли только жители дальневосточных регионов, а для остальных жителей страны окно возможностей открылось в феврале прошлого года. Правила участия в программе предполагают, что, если за пять лет землепользователь начнет хоть как-то осваивать участок, он перейдет в его собственность. Раздача земли должна проходить до 2040 года. Правила очень просты: кто первым подал заявку, тот и сможет выбрать наиболее привлекательные места.
О том, что получено уже 100 тыс. заявок, сообщил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по социально- экономическому развитию Дальнего Востока. Число заявок растет стремительно. Правительственная комиссия состоялась 10 августа, а 5 сентября, на момент сдачи этого номера в печать, Минвостокразвития зафиксировало уже 122 367 заявок. Из них на сегодняшний день удовлетворено 44 518 — выбранные участки переданы в пользование гражданам.
По данным Минвостокразвития, около 80% из числа подавших заявки на получение дальневосточного гектара составляют жители Дальневосточного федерального округа, остальные 20% — жители других регионов РФ. Из этих других регионов на первом месте Москва и Московская область, на втором — Санкт-Петербург, на третьем — Краснодарский край, на четвертом — Свердловская область.
Новый приток «колонистов» на дальневосточные земли может формироваться из числа соотечественников, возвращающихся из других стран. В прошлом году по программе их переселения регионы Дальнего Востока приняли 5348 человек. Закон, позволяющий выделять им дальневосточный гектар, рассматривается сейчас в Госдуме.
Стоит отметить, что за прошедшие два года программа непрерывно совершенствовалась, формировалась удобная для ее участников нормативная база. Так, в текущем году была разработана единая форма декларации об использовании полученного участка. Она может быть подана как по почте, так и в электронном виде через интернет или в бумажном — в ближайшем МФЦ. Эту декларацию нужно подавать в срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком.
По данным агентства ТАСС, выступая на заседании правительственной комиссии, Дмитрий Медведев также отметил, что не исключает предоставления дополнительной земли тем, кто уже успешно осваивает выделенный гектар.
Сейчас большая часть осваиваемых участков используется для создания сельскохозяйственных объектов. На сайте, где ведется регистрация заявок, даже создан специальный раздел с типовыми бизнес-планами для разных видов хозяйственной деятельности, которую можно вести на участке. И хотя экзотические проекты из числа предложенных — вроде солнечного биовегетария или дома престарелых в лесу — вряд ли станут массовыми, организация пасек и охотничьих хозяйств на выделенных землях уже ведется.
Правила программы позволяют группе граждан взять граничащие участки и использовать их совместно. Как сообщает «РИА Новости», в Магаданском крае именно так поступили несколько фермеров и в итоге возродили село Кулу, которое официально прекратило свое существование 10 лет назад. Хозяйство, которое открыли новые фермеры, получило название Новое Кулу. Сейчас здесь планируется восстановить птичник, коровник и свинарник.
По результатам опроса, большую часть участников программы (почти 70%) беспокоит возможность доступа к коммуникациям — дорогам и электричеству. Более половины хотели бы получить государственную поддержку в освоении приобретенной земли. Отметим, что эти данные почти не отличаются от результатов аналогичного опроса, проведенного год назад.
Программой получения дальневосточного гектара может воспользоваться любой гражданин нашей страны. В заявке на сайте «надальнийвосток.рф» надо указать свои паспортные данные, адрес, СНИЛС, кадастровый номер, информацию о выбранном участке и контакты для обратной связи. После этого заявление отправляется на рассмотрение. Если заявка одобрена, формируется договор, который будет отправлен заявителю по обычной или электронной почте. Подписанный договор надо вернуть также по почте или, если у гражданина есть электронная цифровая подпись, отправить через интернет.