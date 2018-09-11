Гектар надежды нашей

В августе число заявок на участие в программе «Дальневосточный гектар» превысило 100 тыс. Росту ин­тереса к программе безвозмездного распределения земли способствова­ли упрощение порядка оформления участков и включение в список распре­деляемых новых территорий. Ожида­ется, что следующая волна участников программы придет из-за границы — в Госдуме уже прошел первое чтение законопроект, позволяющий выда­вать дальневосточные участки соотечественникам, которые переезжают из других стран.

Напомним, программа бесплатной передачи в безвозмездное пользова­ние каждому гражданину нашей стра­ны одного гектара земли на Дальнем Востоке стартовала летом 2016 года. Сначала брать участки могли толь­ко жители дальневосточных регио­нов, а для остальных жителей страны окно возможностей открылось в фев­рале прошлого года. Правила участия в программе предполагают, что, если за пять лет землепользователь начнет хоть как-то осваивать участок, он пе­рейдет в его собственность. Раздача земли должна проходить до 2040 года. Правила очень просты: кто первым по­дал заявку, тот и сможет выбрать наи­более привлекательные места.

О том, что получено уже 100 тыс. заявок, сообщил премьер Дмитрий Медведев на заседании правитель­ственной комиссии по социально- экономическому развитию Дальнего Востока. Число заявок растет стре­мительно. Правительственная ко­миссия состоялась 10 августа, а 5 сен­тября, на момент сдачи этого номера в печать, Минвостокразвития зафик­сировало уже 122 367 заявок. Из них на сегодняшний день удовлетворено 44 518 — выбранные участки переда­ны в пользование гражданам.

По данным Минвостокразвития, около 80% из числа подавших заявки на получение дальневосточного гекта­ра составляют жители Дальневосточ­ного федерального округа, осталь­ные 20% — жители других регионов РФ. Из этих других регионов на пер­вом месте Москва и Московская об­ласть, на втором — Санкт-Петербург, на третьем — Краснодарский край, на четвертом — Свердловская область.

Новый приток «колонистов» на даль­невосточные земли может формиро­ваться из числа соотечественников, возвращающихся из других стран. В прошлом году по программе их пе­реселения регионы Дальнего Востока приняли 5348 человек. Закон, позволя­ющий выделять им дальневосточный гектар, рассматривается сейчас в Гос­думе.

Стоит отметить, что за прошедшие два года программа непрерывно совер­шенствовалась, формировалась удоб­ная для ее участников нормативная база. Так, в текущем году была разрабо­тана единая форма декларации об ис­пользовании полученного участка. Она может быть подана как по почте, так и в электронном виде через интернет или в бумажном — в ближайшем МФЦ. Эту декларацию нужно подавать в срок не позднее трех месяцев после истече­ния трех лет со дня заключения дого­вора безвозмездного пользования зе­мельным участком.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Самый популярный вид освоения полученного гектара — организация фермерского хозяйства

По данным агентства ТАСС, высту­пая на заседании правительственной комиссии, Дмитрий Медведев также отметил, что не исключает предостав­ления дополнительной земли тем, кто уже успешно осваивает выделенный гектар.

Сейчас большая часть осваивае­мых участков используется для созда­ния сельскохозяйственных объектов. На сайте, где ведется регистрация за­явок, даже создан специальный раздел с типовыми бизнес-планами для раз­ных видов хозяйственной деятельно­сти, которую можно вести на участке. И хотя экзотические проекты из чис­ла предложенных — вроде солнечного биовегетария или дома престарелых в лесу — вряд ли станут массовыми, ор­ганизация пасек и охотничьих хозяйств на выделенных землях уже ведется.

Автор цитаты ” 44 518 УЧАСТКОВ УЖЕ ПЕРЕДАНО ГРАЖДАНАМ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»

Правила программы позволяют группе граждан взять граничащие участки и использовать их совместно. Как сообщает «РИА Новости», в Мага­данском крае именно так поступили несколько фермеров и в итоге возро­дили село Кулу, которое официально прекратило свое существование 10 лет назад. Хозяйство, которое открыли новые фермеры, получило название Новое Кулу. Сейчас здесь планирует­ся восстановить птичник, коровник и свинарник.

По результатам опроса, большую часть участников программы (почти 70%) беспокоит возможность доступа к коммуникациям — дорогам и электри­честву. Более половины хотели бы по­лучить государственную поддержку в освоении приобретенной земли. От­метим, что эти данные почти не отли­чаются от результатов аналогичного опроса, проведенного год назад.

Программой получения дальне­восточного гектара может восполь­зоваться любой гражданин нашей страны. В заявке на сайте «надальний­восток.рф» надо указать свои паспорт­ные данные, адрес, СНИЛС, кадастро­вый номер, информацию о выбранном участке и контакты для обратной связи. После этого заявление отправляется на рассмотрение. Если заявка одобре­на, формируется договор, который бу­дет отправлен заявителю по обычной или электронной почте. Подписанный договор надо вернуть также по почте или, если у гражданина есть электрон­ная цифровая подпись, отправить че­рез интернет.