Глава ВЦИОМа назвал самый «несчастный» месяц у россиян

В течение года россияне больше всего подвержены депрессии в феврале. Об этом рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Самый «несчастный» месяц — это февраль. Минимум солнца и максимум негативных эмоций», — пояснил специалист RT на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Федорова, в осенние и весенние месяцы также бывают спады настроения. Сам же глава ВЦИОМа приступов депрессии не ожидает.

«Главный запрос, который есть у общества, — запрос на экономический подъем. Тут не до депрессии», — отметил он.

В конце августа ВЦИОМ выяснил способ поиска второй половинки, который граждане РФ считают наиболее действенным.