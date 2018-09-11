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Глава ВЦИОМа назвал самый «несчастный» месяц у россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В течение года россияне больше всего подвержены депрессии в феврале. Об этом рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Самый «несчастный» месяц — это февраль. Минимум солнца и максимум негативных эмоций», — пояснил специалист RT на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Федорова, в осенние и весенние месяцы также бывают спады настроения. Сам же глава ВЦИОМа приступов депрессии не ожидает.

«Главный запрос, который есть у общества, — запрос на экономический подъем. Тут не до депрессии», — отметил он.

В конце августа ВЦИОМ выяснил способ поиска второй половинки, который граждане РФ считают наиболее действенным.

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