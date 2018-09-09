Социологи рассказали о симпатиях украинцев к России и Путину

Каждый шестой житель Украины симпатизирует президенту России Владимиру Путину и выступает за улучшение отношений с РФ. Такую статистику озвучил руководитель украинской социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

В эфире «Обозреватель ТВ» социолог отметил, что 16% опрошенных украинцев положительно относятся к РФ и ее президенту.

«В основном это, конечно, подконтрольная часть Донбасса, восточная и южная Украина. Эти люди положительно относятся к Путину, к России, они выступают за восстановление связей», –– цитирует Антиповича РЕН ТВ.

Социолог не исключил, что в Верховной раде в скором времени может появиться пророссийски настроенная политическая сила.

30 августа сообщалось, что на Украине составили рейтинг самых ненавистных политиков. Его возглавила исполняющая обязанности главы минздрава Ульяна Супрун. Негативно к ней относится 61% украинцев.