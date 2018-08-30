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Россияне назвали самый действенный способ поиска второй половинки

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян и выяснил, что большинство жителей страны считает помощь друзей самым действенным способом поиска второй половинки.

Такой способ считают эффективным 63% опрошенных. При этом за подобной помощью к друзьям обращаются лишь 22% россиян. Как отмечается в исследовании, еще три года назад их доля составляла 35%, передает «РИА Новости».

Также выяснилось, что большая часть респондентов (51%) скептически относится к поиску пары в интернете. На сайтах знакомств и в социальных сетях искали свою половинку лишь 19% опрошенных. Еще 4% россиян признались, что обращались за помощью к свахам, еще 1% опрошенных искали вторую половинку с помощью брачных агентств. 

В декабре 2017 года ученые выяснили, что неумение подобрать себе пару обусловлено вовсе не характером человека, а эволюционными процессами.

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